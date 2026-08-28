Krant: CIA-baas moest Rusland aansporen serieus te onderhandelen

MOSKOU (ANP) - Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Rusland bij zijn bezoek aan Moskou gewaarschuwd dat het land er militair slecht voorstaat en dat ook de economische vooruitzichten somber zijn. Sluit een deal voordat jullie positie verder verslechtert, was de boodschap van inlichtingenchef John Ratcliffe volgens bronnen van de Amerikaanse krant The New York Times.

Het plotselinge bezoek van Ratcliffe aan de Russische hoofdstad trok deze week internationaal de aandacht. Hij ontmoette daar onder meer Aleksandr Bortnikov, de topman van veiligheidsdienst FSB. De hoop was naar verluidt dat president Vladimir Poetin, zelf een voormalige inlichtingenofficier, een boodschap van de inlichtingendiensten serieuzer zou nemen dan overleg via normale diplomatieke kanalen.

Ratcliffe zou Oekraïne hebben verzekerd dat hij geen concessies zou doen namens Kyiv. Eerder hebben andere media bericht dat het bezoek ook diende om Rusland te weerhouden van een confrontatie met de NAVO.