Von der Leyen herdenkt 'ware Europeaan' koning Harald

De voorzitter van de Europese Commissie noemt de overleden Noorse koning Harald een "ware Europeaan". De op 89-jarige leeftijd overleden koning was een "levenslange dienaar van zijn volk", aldus Ursula von der Leyen in een herdenkingsbericht op X.

"Meer dan dertig jaar lang heeft hij zijn land gediend met warmte, nederigheid en een onwrikbaar plichtsbesef", schrijft ze. "Mijn gedachten zijn bij koningin Sonja, de kroonprins, de koninklijke familie en het Noorse volk."

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar werkt wel nauw met de EU samen in de Schengenzone en de Europese Economische Ruimte.

Harald was de oudste monarch van Europa.