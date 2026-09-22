Kremlin boos over weigeren visum voor onderminister door VS

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt dat de Verenigde Staten hebben geweigerd om een visum te verlenen aan onderminister van Buitenlandse Zaken Aleksandr Alimov. Hij had de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York willen bijwonen, maar kreeg daar geen toestemming voor. Het Kremlin spreekt van een "onvriendelijke actie".

Volgens Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gaat deze weigering in tegen de verplichtingen die de VS hebben als gastheer van de Verenigde Naties. Moskou neemt contact op met Washington om de zaak te bespreken.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is wel welkom in New York. Volgens het Russische persbureau TASS heeft hij woensdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse ambtgenoot Marco Rubio.

Het is gebruikelijk dat de VS diplomatieke afvaardigingen naar New York laten komen voor de vergadering van de VN. Maar de regering van president Donald Trump weert meer delegaties, zoals onder meer die van de Palestijnse president Mahmoud Abbas.