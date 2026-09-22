Roel Reiné gaat Amerikaanse scifithriller regisseren

Roel Reiné heeft zich opnieuw verbonden aan een Amerikaanse film. De Nederlander neemt de regie op zich van de scifithriller Lunar Colony, meldt entertainmentsite Deadline.

De speelfilm speelt zich af in 2060, bijna dertig jaar nadat de mensheid Terra 2.0 heeft gesticht, een permanente beschaving op de maan. Naarmate de aarde steeds afhankelijker wordt van de hulpbronnen van de kolonie, dreigen spanningen tussen de twee werelden een nieuwe strijd om macht en controle te ontketenen.

De 56-jarige Reiné woont en werkt al jarenlang in de VS. Hij verdiepte zich al eerder in futuristische werelden als een van de regisseurs van de serie Halo. In Nederland maakte hij onder meer de films Michiel de Ruyter, Redbad en De Vuurlinie.

De opnames van Lunar Colony staan gepland voor 2027. De casting voor de hoofdrollen is momenteel in volle gang.