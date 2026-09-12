NEW DELHI (ANP/AFP) - Het Kremlin sluit een ontmoeting tussen de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens de G20-top in Miami uit. "Het is onmogelijk", zei een woordvoerder van het Kremlin tegen het Franse persbureau AFP in New Delhi, waar een top van de BRICS-landen plaatsvindt. BRICS is een samenwerkingsverband van elf landen.

De Oekraïense leider zei zaterdag open te staan voor een ontmoeting met Poetin tijdens de top in december om het beëindigen van de oorlog te bespreken. "We moeten komen, we moeten elkaar ontmoeten, met elkaar praten en beslissingen nemen", zei Zelensky tegen de Duitse omroep Deutsche Welle (DW).

Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov herhaalde de eis van Moskou dat een ontmoeting alleen in de Russische hoofdstad kan plaatsvinden. "Er is bereidheid om hem in Moskou te ontvangen", stelde hij. Volgens Peskov is het nog niet bekend of Poetin bij de G20-top in Miami aanwezig zal zijn. "Poetin heeft eerder aangegeven dat hij (Zelensky, red.) naar Moskou kan vliegen als hij echt met Poetin wil afspreken", aldus Peskov.