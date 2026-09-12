CROMVOIRT (ANP) - Het golftoernooi om de Solheim Cup krijgt een spannende slotdag op de banen van Bernardus in Cromvoirt. Team Europa en Team USA staan na de foursomes en fourballs met 8-8 gelijk. De singles op zondag gaan bepalen wie het tweejaarlijkse toernooi tussen de beste golfspeelsters van Europa en Amerika gaat winnen.

Het team van Europa, waar de Nederlandse Anne van Dam een rol heeft als assistent-captain, nam zaterdag afstand met drie zeges in de vier partijen foursomes. Later op de dag vocht het team van de Verenigde Staten zich terug met drie overwinningen in de vier partijen fourballs.

Bij Amerika speelde Nelly Korda mee. Zij is aanvoerster van de wereldranglijst. Korda verloor met haar partner Allisen Corpuz in de foursomes van het Zweedse koppel Maja Stark en Linn Grant.