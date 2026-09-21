MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het Kremlin stelt dat de overwinning van de radicaal-rechtse AfD in Mecklenburg-Voor-Pommeren grotendeels te wijten is aan het feit dat Duitsland duur Amerikaans gas importeert in plaats van goedkoper Russisch gas.

Twee bronnen zeiden vorige week tegen persbureau Reuters dat de belangrijkste economische gezant van de Russische president Vladimir Poetin en leiders van de AfD voorbereidingen treffen voor een gesprek volgend jaar over het hervatten van de Russische gasleveringen.

Ook zegt het Kremlin dat de overwinning van de Russische partij Verenigd Rusland van Vladimir Poetin aantoont dat Russen achter Poetin staan. Aan de parlementsverkiezingen deden geen oppositiepartijen mee die tegen de oorlog in Oekraïne zijn. Er was kritiek op het verloop van de verkiezingen van de Doema, het Russische lagerhuis. Onder meer mensenrechtenactivisten bekritiseerden het onlinestemsysteem vanwege de hoge gevoeligheid voor manipulatie.