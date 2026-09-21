Van Dijk was er na gesprek met Xavi snel uit om door te gaan

ZEIST (ANP) - Aanvoerder Virgil van Dijk was er na een gesprek met de nieuwe bondscoach Xavi Hernández snel uit om langer door te gaan als international. Dat vertelt de 35-jarige verdediger maandag in gesprek met ESPN.

"Ik moest het vertrouwen voelen en de combinatie van respect, plezier en alles wat ik wilde", aldus Van Dijk. "Dat was er vanaf de eerste seconde, dus het gesprek hoefde niet zo lang te duren. Het gesprek was erg goed, dus ik kijk er echt naar uit om samen te komen voor de komende vier belangrijke wedstrijden. Laten we er de komende twee jaar in elk geval een geweldige tijd van maken."

Van Dijk strandde met het Nederlands elftal op het voorbije WK al in de zestiende finales tegen Marokko. Twee jaar eerder, na het verlies in de halve finale van het EK tegen Engeland, overwoog Van Dijk zijn interlandloopbaan ook te beëindigen. De toenmalige bondscoach Ronald Koeman wist hem toen, net als Xavi nu, te overtuigen door te gaan.

Xavi vertelde maandag op een persconferentie in Zeist dat Van Dijk de aanvoerder van Oranje blijft.