MOSKOU (ANP/AFP) - Het Kremlin zegt dat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "elk moment" welkom is in Moskou als hij wil praten over een vredesakkoord. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov reageert daarmee op de open brief die Zelensky eerder op donderdagavond publiceerde en die hij richtte aan Poetin.

Daarin riep Zelensky zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin op nu eindelijk eens op leidersniveau om tafel te gaan om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Oekraïense leider stelde voor daartoe concrete afspraken te maken, nadat hij eerder ook al had opgeroepen om face-to-face om tafel te gaan.

Volgens Peskov krijgt Poetin op een later moment de brief onder ogen. De Russische president stond op het moment van publicatie de internationale pers te woord in Sint-Petersburg, waar donderdag een economische conferentie gaande was. Poetin zou nog niet op de hoogte zijn van de inhoud van de brief.