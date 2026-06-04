TEHERAN (ANP/RTR) - Het huidige conceptvoorstel voor een vredesovereenkomst met de Verenigde Staten bevat dubbelzinnigheden die moeten worden opgehelderd. Dat zegt Mohsen Rezaei, een hoge adviseur van opperste leider Mojtaba Khamenei, op de Iraanse staatstelevisie.

Volgens Rezaei proberen de VS Iran onder druk te zetten om akkoord te gaan met de Amerikaanse voorwaarden, terwijl het land de eisen van Iran bewust vaag probeert te houden.

Het zogenoemde memorandum van overeenkomst zou naar verluidt vier stadia bevatten. Onderdeel van het raamwerk zouden onder meer een zestig dagen durend staakt-het-vuren en een volledige heropening van de Straat van Hormuz zijn. Over het Iraanse atoomprogramma zou het voorstel nog geen details bevatten.

Iran houdt nog altijd vol dat voordat het een handtekening zet onder zelfs maar een intentieverklaring, er eerst een volledig staakt-het-vuren moet zijn in het Midden-Oosten, ook in Libanon. Israël bezet vooralsnog het zuiden van dat land.