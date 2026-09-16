Kritiek van Von der Leyen op uitblijven maatregelen tegen Israël

STRAATSBURG (ANP) - Door de verdeeldheid tussen de EU-lidstaten lukt het niet om als Europese Unie maatregelen tegen Israël te nemen, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. "Voor veel Europeanen is het pijnlijk dat de lidstaten er niet in zijn geslaagd de nodige meerderheden te vormen voor een eensgezinde reactie", zei de Duitse politica woensdag in haar jaarlijkse State of the Union. Dat vindt Von der Leyen zelf ook, zo werd duidelijk uit haar woorden.

"Wanneer Europa verdeeld is, kan het de loop der gebeurtenissen niet beïnvloeden", zei Von der Leyen.

"Vorig jaar heb ik opgeroepen tot Europees optreden en daarbij een aantal maatregelen voorgesteld", bracht ze in herinnering. Voor EU-maatregelen, zoals het importverbod op producten uit de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, is unanieme steun nodig. "Sommige lidstaten zijn al tot actie overgegaan", zei ze. In Nederland wordt een importverbod volgende week van kracht.