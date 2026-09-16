Von der Leyen: Europa moet in de race om AI blijven

STRAATSBURG (ANP) - Europa moet zijn best blijven doen "om in de race te blijven" als het aankomt op AI en niet achterblijven bij de Verenigde Staten en China. Dat stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in haar jaarlijkse speech, de State of the Union, in het Europees Parlement.

De EU heeft nog niet de boot gemist als het aankomt op het aantrekken van economische voordelen van AI, aldus Von der Leyen. "Het draait allemaal om het creëren van de waarde die AI tot nu toe nog niet heeft opgeleverd. Het verplaatsen van AI van het scherm naar de reële economie en de samenleving."

Ze ziet vijf sectoren in Europa waar AI echt de grootste waarde kan creëren: in de zorg, transport, landbouw, productie en defensie/ruimtevaart. In november wil ze daarover een plan presenteren.

Voor het reguleren van AI wil Von der Leyen meer samenwerken met partners die er hetzelfde in staan, zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk.