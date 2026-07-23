Kustwacht China gebruikt waterkanon tegen Filipijnse vissersboot

MANILLA (ANP/RTR) - De Chinese kustwacht heeft een waterkanon gebruikt tegen een Filipijnse vissersboot op de Zuid-Chinese Zee, melden de Filipijnse autoriteiten. Het zou gaan om een vissersboot van de overheid.

Een woordvoerder noemt de actie een schending van de internationale regels ter voorkoming van aanvaringen op zee. De Filipijnse opvarenden zouden hierdoor gevaar hebben gelopen.

China zei twee Filipijnse schepen weg te hebben gedreven die waren "binnengedrongen" in de buurt van het betwiste Scarborough-rif. De wateren in dat gebied worden door zowel de Filipijnen als China geclaimd.

Eerder deze week kwam het al tot een confrontatie tussen de twee landen elders in de Zuid-Chinese Zee. De Filipijnse en Chinese minister van Buitenlandse Zaken spraken daar hun onvrede over uit op een bijeenkomst van ASEAN, een samenwerkingsverband van Zuidoost-Aziatische landen.