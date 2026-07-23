Lewandowski verliest bij debuut voor Chicago Fire van Inter Miami

MIAMI (ANP) - Voetballer Robert Lewandowski heeft zijn debuut voor Chicago Fire in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS niet kunnen opluisteren met een zege. De ploeg verloor bij kampioen Inter Miami met 3-2, mede door twee doelpunten van Luis Suárez.

Inter Miami speelde nog zonder WK-finalisten Lionel Messi en Rodrigo de Paul. Voor Lewandowski was het zijn eerste officiële wedstrijd voor Chicago na de overgang van FC Barcelona. De 37-jarige Pool kwam echter niet tot scoren. Preston Plambeck bezorgde de MLS-kampioen uit Miami de winst met een laat doelpunt.

Antoine Griezmann scoorde wel bij zijn officiële debuut voor Orlando City. De van Atlético Madrid overgekomen 35-jarige Fransman maakte het derde doelpunt in de 4-0-zege bij San Jose Earthquakes.