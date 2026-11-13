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Kyiv: Starlink-beperkingen duren voort en opheldering blijft uit

13 nov , 15:28Buitenland
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ANP
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DUBLIN (ANP) - Oekraïense militairen kunnen nog steeds maar beperkt gebruikmaken van de Amerikaanse satellietcommunicatie waarvan ze erg afhankelijk zijn, zegt president Volodymyr Zelensky. Oekraïne wacht volgens hem nog altijd op opheldering over de terugkeer van de verlammende snelheidsbeperkingen voor Starlink-satellietverkeer.
Elon Musks Starlink ontkende donderdag dat de verbindingssnelheid voor Oekraïense militairen weer aan banden is gelegd. Luchtverdedigers en frontsoldaten hebben daar niettemin al dagen last van, zei Zelensky. Zo kunnen snelle Russische aanvalsdrones volgens hem door de luchtverdediging glippen doordat onderscheppingsdrones niet snel genoeg kunnen vliegen om ze neer te halen.
Het ministerie van Defensie en de legerleiding hebben de Amerikanen gevraagd wat er aan de hand is, maar "we hebben nog steeds geen uitleg", zei Zelensky vrijdag op X. Hij zegt opdracht te hebben gegeven om het contact op te voeren.
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