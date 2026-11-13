VS ontkennen vernietiging radar in Bahrein

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten ontkennen dat Iran een radarsysteem heeft verwoest in Bahrein. De krijgsmacht stelt dat wel twee Iraanse drones zijn neergehaald die richting die Golfstaat vlogen. "Er vielen geen gewonden en er was geen schade."

De VS reageren daarmee op de claim van Iran dat een radarinstallatie zou zijn verwoest. "Dit is een ernstige waarschuwing aan de agressor om te stoppen met zijn provocaties in de lucht en met de oliesmokkel in de Straat van Hormuz", liet de Revolutionaire Garde weten.

Met oliesmokkel verwees de garde mogelijk naar Amerikaanse hulp aan Golfstaten bij het exporteren van olie via de belangrijke zeestraat. Iran beperkte daar de scheepvaart tijdens de oorlog in de regio.

Grootschalige vijandelijkheden liggen nu stil, maar de situatie blijft gespannen. Nieuwssite Axios schreef vrijdag dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu druk op de regering-Trump uitoefent om de oorlog te hervatten. Zijn spionnenchef zou voor topoverleg in Washington zijn.