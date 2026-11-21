GENÈVE (ANP/RTR/AFP) - 128 landen hebben zaterdag na VN-overleg in Genève in Zwitserland afgesproken de komende twee jaar te werken aan internationale regels voor autonome wapens. Het gaat om wapens die met weinig of geen menselijke tussenkomst doelen kunnen opsporen en aanvallen.

Ongeveer 100 landen wilden op korte termijn juridisch bindende regels. Onder meer de Verenigde Staten, Rusland en Israël verzetten zich daartegen. Voor een besluit was instemming van alle 128 landen nodig. De afspraak laat open of de regels bindend worden.

De actiegroep Stop Killer Robots noemt de afspraak afgezwakt. Volgens directeur Nicole van Rooijen brengt uitstel burgers in gevaar. Autonome wapens worden al ingezet in conflicten, onder meer in Oekraïne, Sudan en het Midden-Oosten.