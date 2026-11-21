OBIHIRO (ANP) - Angel Daleman heeft haar ongeslagen positie in de wereldbeker behouden. De 19-jarige schaatster won in het Japanse Obihiro de 500 meter in 37,45 seconden. Het was haar vijfde zege op rij in de wereldbeker en opnieuw versloeg ze olympisch kampioene Femke Kok, die met 37,50 de tweede tijd noteerde.

Suzanne Schulting maakte er in Japan een volledig Nederlands podium van op de 500 meter. Zij verloor in haar rit van Daleman, maar klokte met 37,73 wel de derde tijd.

Daleman was vorig weekeinde bij de eerste wereldbekerwedstrijden in het Chinese Beijing al drie keer de snelste door twee keer de 500 meter en de 1000 meter te winnen. Vrijdag won ze de 1000 meter in Obihiro.

Kok sloeg in Obihiro de 1000 meter over omdat ze wat last had van een heupblessure. Ze wacht dit seizoen nog op haar eerste zege.