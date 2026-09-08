Landen willen handel met illegale nederzettingen aanpakken

LONDEN (ANP) - Een groep van twaalf landen heeft aangekondigd de handel in goederen met illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever te willen aanpakken. Landen kunnen zelf maatregelen nemen of die op Europees niveau steunen, stellen Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, IJsland, Ierland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk in een verklaring.

De landen stellen dat het Israëlische optreden op de Westelijke Jordaanoever een tweestatenoplossing ondermijnt. Daarmee wordt gedoeld op een Israëlische en Palestijnse staat die naast elkaar bestaan. "De situatie verslechtert snel te midden van een ongekende toename van kolonistengeweld en de uitbreiding van nederzettingen."

Op de Westelijke Jordaanoever hebben Joodse kolonisten tal van nederzettingen gevestigd. De landen eisen dat Israël de uitbreiding van dergelijke gemeenschappen een halt toeroept. Ook moet worden gezorgd dat geweld van kolonisten tegen Palestijnen niet straffeloos kan plaatsvinden.