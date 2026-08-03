KOPENHAGEN (ANP) - De nieuwe dienstplicht in Denemarken is ingegaan. Ongeveer 1600 militaire rekruten zijn maandag begonnen aan de verlengde dienstperiode. Deze duurt elf maanden, in plaats van de eerdere standaard vier maanden. De dienstplicht is ook uitgebreid naar vrouwen.

Denemarken had de aanpassing van de dienstplicht al aangekondigd. Het land versnelt zijn defensieopbouw vanwege de toenemende veiligheidsdruk in het Arctische gebied, onder meer door een grotere militaire aanwezigheid van Rusland. Ook de oorlog in Oekraïne speelt mee.

Later deze maand zendt Denemarken voor het eerst ruim honderd dienstplichtigen naar Groenland, om daar een maand lang operationele taken over te nemen van beroepsmilitairen.

De nieuwe rekruten krijgen vijf maanden lang basistraining, gevolgd door zes maanden operationele dienst. De Deense dienstplicht werkt met een lotingssysteem voor alle gezonde jongvolwassenen die 18 jaar worden, maar de meeste mensen melden zich als vrijwilliger aan.