NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Amazon is voor het eerst meer waard dan 3 biljoen dollar. Het Amerikaanse tech- en webwinkelconcern won maandag na de opening van Wall Street ruim 5 procent. Het is het vijfde bedrijf ooit dat zoveel waard is.

Amazon presenteerde donderdag sterke kwartaalresultaten en werd daardoor vrijdag al 15 procent hoger gezet op Wall Street, goed voor een stijging van 400 miljard dollar in marktwaarde. Dat was voor het bedrijf de beste dag op de beurs in jaren.

Het bedrijf dat is opgericht door Jeff Bezos verloor de afgelopen maanden juist veel waarde. Beleggers maakten zich zorgen of de grote investeringen in AI wel terugverdiend kunnen worden. Maar de clouddivisie van de techgigant bleef in het afgelopen kwartaal groeien door de grote vraag naar rekenkracht die nodig is voor AI, waardoor de zorgen afnamen.

Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder ook een beurswaarde van 3 biljoen dollar.