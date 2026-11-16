PARIJS (ANP/RTR/AFP) - De Franse presidentskandidate Marine Le ​Pen heeft voor het eerst overleg gehad met de Oekraïense ambassadeur in haar land. Ze herhaalde naderhand dat Frankrijk wat haar betreft maar beperkt in staat is om Oekraïne te blijven steunen. Ook gaat ze voor zover bekend niet in op een uitnodiging van president Volodymyr Zelensky om Oekraïne te bezoeken, al zei ze wel bereid te zijn hem in Brussel of Parijs te spreken.

Le Pen wees in een verklaring op de staat van de Franse overheidsfinanciën, die het verlenen van financiële hulp in de weg zou staan. Ze beloofde wel dat ze toezeggingen aan Oekraïne zal nakomen die haar land al heeft gedaan. Ook kan het land volgens haar blijven rekenen op Franse materiële, humanitaire en diplomatieke steun.

Het is niet ondenkbaar dat Le Pen de volgende president van Frankrijk wordt. Ze gaat aan kop in de peilingen voor de verkiezingen van volgend jaar. Le Pen heeft kritiek gekregen om eerdere banden van haar en haar partij met Rusland.