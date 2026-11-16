ZEIST (ANP) - De KNVB steunt, net als de UEFA en alle andere Europese voetbalbonden, de kandidatuur van Philippe Diallo voor het voorzitterschap van FIFA. De bond ziet in de preses van de Franse voetbalbond een ervaren en verbindende bestuurder die leiding kan geven aan de noodzakelijke hervormingen binnen de wereldvoetbalbond.

De steun aan Diallo volgt op het eerdere besluit van de KNVB het vertrouwen in huidig FIFA-voorzitter Gianni Infantino op te zeggen. De Nederlandse voetbalbond heeft daarbij steeds benadrukt dat een wisseling van de wacht alleen niet voldoende is. FIFA heeft volgens de KNVB fundamentele hervormingen nodig, waarbij de inhoudelijke koers vooropstaat.

Diallo is al ruim dertig jaar actief als bestuurder in het voetbal. Hij was jarenlang directeur-generaal van de belangenorganisatie van Franse profclubs en staat sinds 2023 aan het hoofd van de Franse voetbalbond. Ook internationaal vervult hij functies, waaronder die van lid van het UEFA Executive Committee. Daarnaast was hij betrokken bij de geschillenbeslechting binnen de FIFA.

Hervormingsagenda

"Wij hebben eerder duidelijk gemaakt dat FIFA nieuw leiderschap en een andere manier van besturen nodig heeft", zegt bondsvoorzitter Frank Paauw in een persbericht. "Met Philippe Diallo steunen we iemand die zijn sporen in het voetbal ruimschoots heeft verdiend en weet wat er speelt, zowel bij de nationale bonden als op internationaal niveau. Maar met een nieuwe voorzitter alleen zijn we er niet. Het gaat erom dat de noodzakelijke hervormingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. We hebben er vertrouwen in dat Diallo daarin het voortouw kan nemen en samen met de aangesloten bonden kan bouwen aan een FIFA die transparant en geloofwaardig is en het belang van het voetbal vooropstelt."

De kandidatuur van Diallo sluit volgens de Nederlandse voetbalbond aan bij de hervormingsagenda die de KNVB eerder heeft gepresenteerd. Daarin staan drie prioriteiten centraal: beter bestuur en een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden, meer aandacht voor mensenrechten en duurzaamheid, en meer investeringen in de ontwikkeling van het voetbal wereldwijd.

Voor de KNVB staat voorop dat deze hervormingen structureel worden verankerd en niet afhankelijk zijn van één persoon. Uiteindelijk moeten de hervormingen volgens de KNVB ook merkbaar zijn op het voetbalveld, bijvoorbeeld door sterkere voetbalbonden, betere opleidingen voor trainers en meer kansen voor jeugd- en vrouwenvoetbal.