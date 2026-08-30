Leider Iran roept op tot eenheid onder islamitische landen

TEHERAN (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei heeft moslimlanden opgeroepen zich te verenigen tegen hun "echte vijand", doelend op de Verenigde Staten en Israël. Van verdeeldheid tussen moslims profiteren alleen de vijanden van de islam, betoogde hij.

Iran heeft tijdens de oorlog van de afgelopen maanden Amerikaanse doelen aangevallen in onder meer Qatar, Bahrein, Jordanië, Koeweit en Saudi-Arabië. Dat heeft nog meer druk gezet op de relatie tussen Iran en die landen. "Mijn dringende en herhaalde advies aan de leiders van de islamitische landen, in het bijzonder de landen in West-Azië en de Golf, is om je echte vijand te herkennen, zijn plan te doorzien en daar de confrontatie mee aan te gaan", aldus Khamenei.

Het ging opnieuw om een schriftelijke boodschap van de nieuwe Iraanse leider. Khamenei volgde tijdens de oorlog zijn vader Ali Khamenei op, die was gedood bij een luchtaanval. Hij raakte naar verluidt zelf ook gewond en is niet in de openbaarheid verschenen.