Anthony Hopkins op 88-jarige leeftijd bovenaan klassieke hitlijst

Anthony Hopkins heeft op 88-jarige leeftijd de eerste plaats bereikt in de Britse klassieke albumlijst. De acteur staat bovenaan met Life Is a Dream, een album met muziek die hij zelf door de jaren heen heeft gecomponeerd, meldt The Independent.

De muziek op het album wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra onder leiding van dirigent Gustavo Dudamel. Hopkins liet zich voor zijn composities onder meer inspireren door zijn jeugd in Wales, zijn familie en componisten die hij bewondert.

"Muziek was mijn eerste verlangen", zegt de tweevoudig Oscarwinnaar. Volgens Hopkins componeert hij al zijn hele leven en zijn sommige stukken op het album tientallen jaren oud.

Hopkins is vooral bekend als acteur en won Oscars voor zijn rollen in The Silence of the Lambs en The Father. Een deel van de opbrengst van het album wordt gedoneerd aan hulp voor slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela.