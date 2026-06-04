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Levenslang geëist tegen beklaagde aanslag op markt in Maagdenburg

04 jun , 18:21Buitenland
anp040626181 1
ANP
MAAGDENBURG (ANP/DPA) - Aanklagers in Maagdenburg hebben een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Taleb A. om een aanslag op een kerstmarkt in de stad. Daarbij werden op 20 december 2024 zes mensen gedood en raakten circa driehonderd anderen gewond. Hij wordt berecht wegens zes moorden en pogingen tot moord.
De nu 51-jarige beklaagde reed met een auto in op de kerstmarkt. Hij komt uit Saudi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was bekend bij de politie voor de aanslag door bedreigingen en hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer.
De dader plande de aanslag zorgvuldig. Een ideologisch motief ontbreekt. Volgens een psychiater betrokken bij het onderzoek heeft de beklaagde een narcistische persoonlijkheidsstoornis en een enorme behoefte aan aandacht.
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