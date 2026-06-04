Kaartverkoop Céline Dion stilgelegd om 'verdachte activiteit'

De verkoop van tickets voor concerten van Céline Dion heeft donderdag tot grote frustratie onder fans geleid. De online kaartverkoop via Ticketmaster werd tijdelijk stopgezet nadat "verdachte activiteiten" waren vastgesteld.

Ticketmaster besloot daarop de verkoop tijdelijk te onderbreken. Op sociale media liet de verkoper weten dat het systeem werd stopgezet vanwege doorverkopers en geautomatiseerd botverkeer. "Onze technische teams hebben verdachte activiteiten geconstateerd en werken er hard aan om te voorkomen dat deze kwaadwillenden de verkoop verstoren", aldus Ticketmaster. Het bedrijf werkte aan een oplossing voordat de verkoop werd hervat.

Eerder leidde de grote belangstelling van fans uit verschillende landen ook al tot vertragingen en foutmeldingen. De zangeres kondigde onlangs extra concerten aan vanwege de grote vraag.

De Canadese zangeres maakte eind maart bekend terug te keren op het podium met een concertreeks in Parijs. De afgelopen jaren trad Dion vrijwel niet op vanwege gezondheidsproblemen.