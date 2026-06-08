TYRUS (ANP/AFP) - Een Israëlisch bombardement op de Zuid-Libanese stad Tyrus heeft een archeologisch complex beschadigd, meldt het Libanese ministerie van Cultuur. De ruïnes, die uit de Romeinse tijd stammen, staan op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Israël heeft de laatste weken veel luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus, een kuststad op zo'n 20 kilometer van de grens met Israël. Ook zondag werd de stad bestookt, inclusief het gebied waar de opgravingen liggen. Volgens het Libanese ministerie van Cultuur is de schade groot, vooral door brokstukken van bombardementen die in de buurt neerkwamen.

In Libanon geldt sinds half april een staakt-het-vuren, maar toch blijft Israël bombarderen. De Libanese premier Nawaf Salam zei maandag dat Israël sindsdien 3500 luchtaanvallen heeft uitgevoerd, met name op het zuiden van het land. Daarbij zijn honderden mensen gedood. Volgens Israël zijn de militaire acties gericht tegen Hezbollah, dat het bestand ook zou schenden.