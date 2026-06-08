K3-choreograaf Axana Ceulemans is "eeuwig dankbaar" dat ze onderdeel mocht zijn van de reeks reünieconcerten, die de originele formatie van K3 zondagavond afsloot. "Grote grote dank aan K3 en Studio 100 om altijd te blijven geloven in mij", schrijft Ceulemans in een bericht op Instagram.

De 55-jarige choreograaf, die de K3-zangeressen al sinds het begin begeleidt, beseft naar eigen zeggen dat ze "een deel is van een magisch verhaal dat met geen woorden te beschrijven is". "Een verhaal over samenzijn, liefde, plezier, jezelf zijn en houden van", deelt Ceulemans maandag met haar volgers.

Onder het bericht stromen tientallen reacties binnen, onder anderen van Klaasje Meijer en Kathleen Aerts. "Gewoonweg de beste en de liefste", schrijft Aerts, die tot de originele formatie van K3 behoort.

Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts sloten hun concertreeks dit weekend na bijna vijftig shows af in de AFAS Dome in Antwerpen. Eerder waren zij te zien in Ahoy in Rotterdam.