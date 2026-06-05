BEIROET (ANP/RTR) - De Libanese parlementsvoorzitter Nabih ‌Berri ⁠zegt dat Hezbollah zich wat hem betreft kan terugtrekken uit het zuiden van Libanon, als Israëlische militairen daar tegelijkertijd ook vertrekken. Berri is een bondgenoot van Hezbollah en wordt gezien als een tussenpersoon. Hezbollah is niet bij vredesgesprekken betrokken, maar speelt wel een rol bij het beëindigen van de gevechten.

Israël maakte in de VS afspraken met Libanon over een mogelijk bestand. Berri is daar kritisch over, blijkt uit een verklaring die zijn kantoor naar buiten heeft gebracht. Hij vindt onder meer dat er een "onvoorwaardelijk staakt-het-vuren op land, zee en in de lucht" had moeten komen.

Berri stelt dat hij het eens is met een terugtrekking van Hezbollah tot boven de rivier de Litani, "parallel aan een Israëlische terugtrekking uit de gebieden die het bezet". Dat is geen onderdeel van het voorstel dat er nu ligt. Israël wil daar een veiligheidszone van maken.