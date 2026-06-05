Sjors van der Panne gaat het komend seizoen het theater in met zijn nieuwe voorstelling Van Boeijen tot Brel. De zanger stelt dat het zijn "meest persoonlijke theatertour ooit" wordt en spreekt van "een nieuw hoofdstuk in mijn inmiddels meer dan twintigjarige carrière."

Het is de eerste solovoorstelling die Van der Panne maakt nadat hij afgelopen jaar de hoofdrol speelde in de musical over het leven van Jacques Brel. Sinds die rol voelt Van der Panne zich "artistiek vrijer dan ooit. Ik wilde Boeijen worden en ik heb Brel gespeeld. Ik ga nieuwe muzikale wegen inslaan en wil veel meer van mezelf laten zien."

In Van Boeijen tot Brel neemt de chansonnier het publiek mee langs muziek en verhalen die hem persoonlijk gevormd hebben. "Er zijn nog zoveel mooie verhalen die ik niet verteld heb", stelt Van der Panne. "Ik wil nu ook muzikaal een andere kant van mezelf laten zien. Denk aan de countrysong Rhymes & Reasons van John Denver."

De tournee gaat in september van start. Van der Panne doet met zijn show 45 theaters in het hele land aan. De speellijst wordt binnenkort gedeeld op zijn website, daarna gaat de kaartverkoop van start.