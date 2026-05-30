Libanese premier veroordeelt 'gevaarlijke escalatie' door Israël

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese premier Nawaf Salam heeft "de gevaarlijke en ongekende escalatie" door Israël veroordeeld in een televisietoespraak. Het "beleid van de verschroeide aarde" gaat Israël geen veiligheid brengen, aldus de premier.

Israël heeft de aanvallen op Libanon de afgelopen tijd opgevoerd. Ook is het verder over de grens in het zuiden van Libanon getrokken, waar het land zegt een "bufferzone" te willen maken. Gebouwen en soms hele dorpen worden daarvoor verwoest.

In de toespraak verdedigde de premier de directe onderhandelingen die het land is aangegaan met Israël. Het is de "minst kostbare weg" voor Libanon, aldus Salam. Tot voor kort kwamen directe gesprekken tussen de twee landen nauwelijks voor. Onder meer de Libanese beweging Hezbollah, die zowel een politieke als een gewapende tak heeft, verzette zich tegen de onderhandelingen. Libanon heeft Israël bovendien nooit erkend.