Trump wil concertreeks voor jubileum VS schrappen na afzeggingen

De Amerikaanse president Donald Trump is klaar met alle ophef rond de concertreeks ter ere van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. In een bericht op Truth Social laat hij weten in plaats van het evenement woensdag op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip een "Amerika is terug-bijeenkomst" te willen organiseren.

Zijn wens om de stekker uit de zogeheten Great American State Fair te trekken komt nadat verschillende artiesten eerder deze week hun optredens hebben afgezegd. Dat deden ze door de politieke aard van het evenement. "Ik wil geen zogenaamde 'artiesten' die veel te veel geld verdienen en niet gelukkig zijn", schrijft Trump in zijn bericht. Hij laat weten het ontstane gat door de afzeggingen zelf te willen opvullen door een "belangrijke toespraak te houden", waarmee hij "het land opzweept zoals ik al doe sinds ik president ben".

Onder meer Morris Day, The Commodores, C+C Music Factory, Martina McBride, Bret Michaels en Milli Vanilli zouden aanvankelijk optreden bij de viering. Zij worden door Trump in zijn bericht "derderangs artiesten" genoemd.

Het evenement, georganiseerd door Freedom 250, zou plaatsvinden van 25 juni tot en met 10 juli. De regering van Trump lanceerde die organisatie om initiatieven rond het jubileum van de VS op te zetten.