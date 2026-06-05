BEIROET (ANP) - Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn vrijdag vijf doden gevallen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid.

Onder de slachtoffers zijn een vrouw en een hulpverlener. Naast de vijf doden vielen er ook twee gewonden. De aanval vond plaats in de stad Zebdine.

Deze week kwamen beide landen een nieuw staakt-het-vuren overeen. Hezbollah verwierp het akkoord, omdat dit geen garantie zou bieden voor Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Volgens het akkoord zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon, waarna veiligheidszones worden ingericht waar het Libanese leger toeziet op het staakt-het-vuren.