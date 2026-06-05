PALMA DE MALLORCA (ANP) - Bondscoach Sarina Wiegman heeft in de WK-kwalificatie met Engeland een zware nederlaag geleden tegen wereldkampioen Spanje: 4-0. Daardoor hebben de Spaanse voetbalsters de koppositie in de groep overgenomen en zijn ze bij winst dinsdag tegen IJsland zeker van plaatsing voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Europees kampioen Engeland lijkt veroordeeld tot de play-offs.

Engeland had Spanje in april op eigen veld nog met 1-0 verslagen. Bij een nieuwe zege of een gelijkspel zou de Europees kampioen plaatsing voor het WK in eigen hand hebben gehouden.

Duitsland verzekerde zich al van een WK-ticket. Een 2-0-thuiszege op Noorwegen was genoeg.