Libanon: tientallen doden en gewonden sinds middernacht

BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds middernacht 47 doden en 97 gewonden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Eerder meldde het ministerie 18 doden, maar het benadrukte daarbij dat dit geen definitief dodental was; de aanhoudende aanvallen maakten het moeilijk om bij de slachtoffers te komen.

Onder de doden zouden minstens zeven vrouwen en twee kinderen zijn. Israël zei eerder aanvallen te hebben uitgevoerd op "terreurdoelen" van Hezbollah.

Vrijdag ging om 15.00 uur Nederlandse tijd een nieuw staakt-het-vuren in nadat Israël en Hezbollah elkaar herhaaldelijk beschuldigden van het schenden van een eerder gesloten bestand. De aanvallen op Libanon dreigden vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten te ondermijnen, omdat Hezbollah-bondgenoot Iran er niet blij mee was.

Al Jazeera meldt dat Israël binnen een uur na het ingaan van het bestand nog twaalf luchtaanvallen uitvoerde, voornamelijk op en rond de zuidelijke stad Nabatieh.