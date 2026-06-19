Premier Støre stuurt beterschapswensen naar Mette-Marit

De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft kroonprinses Mette-Marit vrijdag veel beterschap gewenst. Dat deed hij tijdens zijn halfjaarlijkse persconferentie voorafgaand aan het zomerreces van het Noorse parlement.

"Op deze laatste dag in het parlement stuur ik namens ons allemaal in de politiek een groet naar de kroonprinses. Ik wens haar veel beterschap", aldus Støre.

De kroonprinses kreeg afgelopen week nieuwe longen. Mette-Marit kampt al langere tijd met longfibrose, waardoor zij een transplantatie nodig had. Volgens het paleis is de ingreep goed gegaan.