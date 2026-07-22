Liberia meldt grootste cocaïnevangst ooit

MONROVIA (ANP) - De politie in Liberia zegt dinsdag voor meer dan 300 miljoen dollar aan cocaïne te hebben onderschept in de buurt van de hoofdstad Monrovia, meldt de BBC. Het zou de grootste cocaïnevangst in het land ooit zijn.

De BBC meldt dat er meerdere mensen zijn aangehouden; twee buitenlanders en meerdere Liberianen. Waar zij precies van worden verdacht, is niet bekendgemaakt.

De nationale politie deelde filmpjes van onder meer een open vrachtwagen met daarop een grote hoeveelheid drugs. Een stoet van politiewagens met sirenes rijdt achter de vrachtwagen aan. Volgens de politie was de actie het resultaat van een langlopend onderzoek naar drugshandel in Liberia.

Oorsprong drugs

Het is niet duidelijk waar de drugs vandaan kwamen of wat de beoogde bestemming was.

Media melden verschillende bedragen als het gaat om de waarde van de drugs. Volgens de BBC gaat het om 370 miljoen dollar, omgerekend zo'n 320 miljoen euro.