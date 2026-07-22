Ajax-trainer Míchel verwacht sterk Vojvodina in Conference League

AMSTERDAM (ANP) - Ajax-trainer Míchel rekent op een sterk FK Vojvodina donderdag in de tweede voorronde van de Conference League. "Het is een moeilijke tegenstander, maar dat is nou eenmaal de loting geweest. We moeten de strijd aangaan en vechten voor een plek in de volgende ronde", zei de van Girona overgekomen coach in een interview op de website van de Amsterdammers.

Ajax is zo vlak na de voorbereiding nog niet in optimale vorm. "We zitten in een fase in het seizoen waarin nog veel te verbeteren valt", aldus Míchel. "Maar het toernooi begint al en we moeten ons focussen op winnen, zoals Ajax altijd heeft gedaan. We moeten de voorrondes doorkomen, dat is ons doel."

Míchel was ook lovend over de in Amsterdam teruggekeerde Daley Blind, met wie hij samenwerkte bij Girona. "Daley heeft de honger om te blijven voetballen. Anders zou je met 36 jaar niet op het niveau spelen waarop hij nu speelt. Alles wat hij doet in zijn dagelijkse routine zou een voorbeeld moeten zijn voor de jonge spelers. Hij gaat ervoor zorgen dat spelers om hem heen veel van hem zullen leren."

Nieuwe spits

Ajax versterkte zich ook met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo, die voor bijna 20 miljoen euro overkwam van de Saudische club Al-Hilal. "Zijn cijfers spreken voor zich. Hij is een jongen van 23 die al meer dan 225 wedstrijden heeft gespeeld en overal heeft laten zien te kunnen scoren. Het is een speler met een geweldige drive. Hij gaat ons veel beter maken. Ik wil dat hij een mooi verhaal schrijft bij Ajax, want hij kan dat."

Het uitduel met het Servische Vojvodina begint donderdag om 20.00 uur.