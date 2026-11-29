NANTERRE (ANP/BELGA) - Het lichaam van de Franse minister Robert Boulin, die in 1979 in onopgehelderde omstandigheden overleed, is opgegraven voor een autopsie. Dat heeft het Franse parket dat onopgeloste zaken onderzoekt zondag bekendgemaakt.

De opgraving vond donderdag plaats en de autopsie vrijdag. De resultaten van het toxicologisch onderzoek worden nu afgewacht, zegt het nationale parket voor onopgeloste misdrijven (PCSNE) in Nanterre in een persbericht.

De advocaat van de familie Boulin, Didier Seban, noemt de autopsie "een belangrijke stap" en omschrijft de opgraving als een "zeer indrukwekkend" proces.

Politieke moord

Boulin was destijds minister van Arbeid onder president Valéry Giscard d'Estaing en gold als een rechts kopstuk in Frankrijk. Op 30 oktober 1979 vonden speurders het lichaam van de toen 59-jarige politicus in een vijver in de regio van Parijs. Hij werd in die tijd genoemd als mogelijke nieuwe premier.

Het gerecht klasseerde zijn overlijden officieel als zelfdoding, maar zijn familie denkt aan een politieke moord.