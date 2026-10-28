Linkse oppositieleider voor samenwerking met Arabische partijen

TEL AVIV (ANP/AFP) - De leider van de grootste linkse partij in Israël, Yair Golan, heeft zijn bondgenoten in het oppositieblok opgeroepen tot samenwerking met Arabische partijen om premier Benjamin Netanyahu af te zetten. De steun van Arabische partijen is mogelijk cruciaal voor de vorming van een regeringscoalitie.

"We moeten Netanyahu's racistische tweedeling tussen Joodse en Arabische stemmen niet langer accepteren", aldus Golan op X. "We hebben een verantwoordelijkheid. En we hebben de kans om een regering van verandering te vormen, samen met de Arabische burgers van Israël."

Israëlische media melden op basis van de uitslag tot nu toe dat Netanyahu's blok meer stemmen heeft gekregen dan het door Gadi Eisenkot aangevoerde oppositieblok, waar Golans Democraten deel van uitmaken. Het oppositieblok heeft alleen een meerderheid in het parlement als het een samenwerking met Arabische partijen aangaat.