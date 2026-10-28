China neemt verontschuldiging Mbappé over Mao-opmerking 'serieus'

BEIJING (ANP/AFP) - China neemt de verontschuldiging van voetballer Kylian Mbappé met betrekking tot een opmerking die hij had gemaakt over Mao Zedong "serieus". Dat zei buitenlandwoordvoerder Guo Jiakun woensdag tijdens een regulier persmoment. "We nemen de verontschuldiging die het betreffende individu heeft gemaakt serieus", aldus de woordvoerder.

Een terloopse opmerking in een podcast van de sterspeler van Real Madrid en Frankrijk ging viraal op sociale media en leidde tot negatieve reacties uit China. Mbappé werd gevraagd naar zijn favoriete memes. "De grappigste vind ik een video van een man, ik geloof een Chinese dictator, met mijn gezicht erop", zei Mbappé.

De opmerking over de zeer omstreden oud-leider van China kostte Mbappé samenwerkingen met twee Chinese bedrijven. Dinsdag verontschuldigde hij zich. "Mijn opmerking was verkeerd ingeschat, en ik begrijp nu dat het veel mensen in China en in Chinese gemeenschappen over de hele wereld heeft gekwetst", aldus Mbappé.