Londen kondigt einde proef met migrantendeal met Frankrijk aan

LONDEN (ANP/AFP) - Een Brits-Franse deal over het terugnemen door Frankrijk van illegale migranten die met bootjes op de Engelse kust landden, wordt niet verlengd.

Een jaar geleden werd afgesproken dat Frankrijk een jaar lang een aantal migranten dat Engeland illegaal was binnengereisd na een tocht over het Kanaal zou terugnemen. Als tegenprestatie zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal migranten accepteren die dan op een gewone, legale manier als asielzoekers vanuit Frankrijk zouden reizen.

De deal was een proefproject. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat dit donderdag verloopt. Frankrijk zou een andere deal zoeken in Europees verband.

Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn volgens de officiële Britse cijfers bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet en zijn er 1117 asielzoekers naar Groot-Brittannië gekomen.