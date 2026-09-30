Catherine haalt ouderen op voor lunch in dorpshuis

Prinses Catherine is woensdag tijdens een bezoek aan Pulborough met een buurtbusje meegereden waarin alleenwonende ouderen naar het plaatselijke dorpshuis worden vervoerd voor de lunch. De echtgenote van prins William hielp de soms hoogbejaarde deelnemers met het instappen en voerde geanimeerde gesprekken met ze, melden Britse media.

Een van hen was een 94-jarige vrouw. Catherine legde geruststellend een hand op haar arm terwijl ze met haar rollator over het tuinpad manoeuvreerde. Eenmaal in het busje moest de prinses haar eraan herinneren om de gordel vast te doen. "Dat moet ik ook steeds bij mijn kinderen doen", vertrouwde Catherine haar toe.

In het dorpshuis schoof de prinses onder meer aan bij een 75-jarige vrouw met wie ze het over de afwas had. "Ik vind afwassen heerlijk. Echt waar", zei de prinses. Op de vraag of haar man meehelpt, zei Catherine: "Hij droogt af. We zijn een goed team. En we laten de kinderen ook meehelpen."

Ook werd er gesproken over de verleidingen van chips. Catherine biechtte op dat ze dol is op naturelchips, toen een van de ouderen opmerkte dat de prinses waarschijnlijk nooit chips eet.