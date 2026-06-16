Luchtmacht VS houdt rekening met acht doden na crash bommenwerper

LOS ANGELES (ANP) - Bij het ongeluk met een bommenwerper in Los Angeles zijn mogelijk acht doden gevallen. De luchtmachtbasis Edwards, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, zegt er in een verklaring rekening mee te houden dat alle acht bemanningsleden zijn omgekomen, omdat het ongeluk "niet te overleven was".

De B-52, een langeafstandsbommenwerper, van het Amerikaanse leger stortte maandag neer tijdens een "routinemissie". Op beelden van CNN is een zwartgeblakerde plek bij de landingsbaan te zien, maar er is geen vliegtuigwrak op te onderscheiden.

De B-52 is volgens CNN een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het type toestel werd in de jaren 50 geïntroduceerd en kan ook nucleaire wapens dragen.

De VS zetten de bommenwerper onder meer in in Vietnam, de Golfoorlog, Irak, Afghanistan en recent nog Iran.

Het laatste fatale ongeluk met een B-52 van de Amerikaanse luchtmacht was in 2008, toen zes bemanningsleden omkwamen bij een crash in de Stille Oceaan.