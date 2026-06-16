Saudi-Arabië verrast opnieuw op WK met gelijkspel tegen Uruguay

MIAMI (ANP) - Saudi-Arabië heeft in de nacht van maandag op dinsdag met een 1-1 gelijkspel tegen Uruguay opnieuw in de eerste groepswedstrijd van een WK voetbal verrast. Het elftal van de Griekse bondscoach Georgios Donis baarde, vier jaar na de sensationele zege op Argentinië op het WK van 2022 in Qatar, voor 62.000 toeschouwers in Miami opnieuw opzien tegen een Zuid-Amerikaanse tegenstander.

De organisator van het WK van 2034 gaat samen met Uruguay met 1 punt aan de leiding van groep H. Spanje en Kaapverdië, de twee andere landen in de groep, speelden maandag met 0-0 gelijk.

Saudi-Arabië en Uruguay speelden hun wedstrijd in het Miami Stadium, dat vorige maand nog werd gebruikt als paddock van de Formule 1. Er worden nog zes WK-wedstrijden gespeeld in het stadion, waaronder de troostfinale op zaterdag 18 juli.

Saudi-Arabië kwam vier minuten voor rust verrassend op voorsprong via Abdulelah Al-Amri. Hij schoot de rebound binnen nadat de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera redding bracht op een kopbal van Mohamed Kanno.

Uruguay ging in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Het elftal van bondscoach Marcelo Bielsa kreeg kans op kans. Na een uur spelen schoot Manuel Ugarte op de paal. De treffer leek maar niet te vallen. Totdat Maximiliano Araújo in de 80e minuut de bal na een afgeslagen aanval achter Mohammed Al-Owais in het net knalde. Uruguay slaagde er niet meer in de uitblinkende doelman opnieuw te passeren.

Uruguay doet voor de vijftiende keer mee aan het WK. Het land werd twee keer wereldkampioen. Saudi-Arabië is voor de zevende keer van de partij en kwam nooit verder dan de achtste finale.