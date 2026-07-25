Macron belooft wederopbouw van door brand getroffen gebieden

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron belooft wederopbouw en herstel van de gebieden waar momenteel grote natuurbranden woeden. In een post op X zegt hij: "Overal waar de vlammen toeslaan, zijn duizenden hectares verwoest, zijn woningen vernield, zijn activiteiten onderbroken, zijn levens ontwricht. Wij zullen herbouwen, wij zullen herstellen en wij zullen aanwezig zijn zolang als nodig is."

In het zuidwesten van Frankrijk zijn al tienduizenden hectares bos door brand verwoest. Uit het gebied zijn 167.000 mensen geëvacueerd en er wordt met groot materieel geblust. Zo wordt sinds zaterdag het vuur ook bestreden met een militair vliegtuig, de A400M. Het toestel kan per keer 20 ton brandvertrager lossen.

Macron bedankt de landen die hulp bieden bij het bestrijden van de branden: Roemenië, Kroatië, Duitsland, Portugal, Zweden, Zwitserland, Tsjechië en Slowakije. "Dit is Europa", schrijft hij.