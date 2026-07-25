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Dode door natuurbrand bij Valencia

25 jul , 20:22Buitenland
anp250726115 1
ANP
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MANISES (ANP/AFP/RTR/DPA) - Door een brand in een ravijn in de buurt van de Spaanse stad Valencia is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is aangetroffen in een auto, melden de autoriteiten.
Onduidelijk is nog wat de man precies is overkomen. De autoriteiten zeggen dat de brand die hem het leven heeft gekost, inmiddels is geblust.
Het incident staat los van de grote branden die elders in het land bij Madrid woeden. Die hebben geleid tot de evacuatie van ongeveer 60.000 mensen.
Brandlucht
In de straten van de hoofdstad kon zaterdag een brandlucht worden geroken. Met bussen waren evacuees uit omliggende plaatsen overgebracht naar sporthallen.
Ook in het zuiden van buurland Frankrijk moeten op grote schaal mensen wijken voor natuurbranden. Het gaat naast inwoners om toeristen die het populaire vakantieland bezoeken.
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