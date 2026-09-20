Macron naar eilandengroep voor overleg met Canadese premier

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse president Emmanuel Macron is afgereisd naar Saint-Pierre en Miquelon, dat voor de kust van Canada ligt. Hij bezoekt het Franse gebied enkele weken nadat de Amerikaanse president Donald Trump online een afbeelding had gedeeld waarop de eilanden en de rest van Noord-Amerika tot de Verenigde Staten behoorden.

Het is de eerste keer sinds 2014 dat een Franse president in het overzeese gebied met enkele duizenden inwoners is. Macron gaat er overleggen met de Canadese premier Mark Carney, die is verwikkeld in een handelsoorlog met de regering-Trump en toenadering zoekt tot de Europese Unie.

Macron kreeg na zijn aankomst van journalisten ook een vraag over de kaart van Trump. Hij benadrukte daarop dat het gebied "zonder twijfel" Frans is. Diplomaten zeggen dat de reis na het bericht van de Amerikaanse leider symbolisch extra belangrijk is. De post leidde destijds tot onrust in meerdere landen, waaronder ook Frankrijk.