Naam Henry Winkler was niet horror genoeg voor Scream-poster

Hoewel Henry Winkler meespeelde in de film Scream uit 1996, stond zijn naam destijds niet op de filmposter. Volgens de acteur, bekend van zijn rol als The Fonz in de tv-serie Happy Days, zou zijn naam afleiden en de poster minder eng maken.

"Iemand van de studio komt naar me toe en zegt: 'We kunnen je naam niet op de poster zetten. Jij was The Fonz en daardoor wordt het minder horror als we laten weten dat jij meespeelt'", herinnert de 80-jarige acteur zich in een interview voor In Depth With Graham Besinger. Arthur Fonzarelli, ook wel The Fonz genoemd, was Winklers populaire personage in de serie Happy Days (1974-1984).

Hoewel de acteur zich "beledigd" voelde door de beslissing, ging hij niet al te zwaar in protest. Dezelfde studio vroeg hem namelijk ook of hij in de media over de film wilde praten. Dertig jaar later ziet hij het maar als een wijze les. "Dat is de les: je doet gewoon wat je moet doen. Je hebt geen idee wat er gaat gebeuren, daar heb je geen invloed op."

Naast Winkler speelden onder anderen Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell, Matthew Lillard en Drew Barrymore in de eerste Scream-film. De nieuwste film uit de franchise, Scream 7, werd dit jaar de best bezochte film uit de reeks met een opbrengst van bijna 177 miljoen dollar.